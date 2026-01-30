Omicidio Pierina Paganelli interrogatorio fiume di Manuela Bianchi | le dichiarazioni dell’amica e le contraddizione

Manuela Bianchi ha passato più di quattro ore in Procura a Rimini, sotto interrogatorio. L’amica di Pierina ha risposto alle domande degli investigatori, ma le sue dichiarazioni sono state contraddittorie. Il confronto ha tenuto tutti col fiato sospeso e potrebbe portare a sviluppi importanti nel caso dell’omicidio.

Interrogatorio a sorpresa e pomeriggio di fuoco in Procura. È durato oltre quattro ore, dalle prime ore del pomeriggio fino alle 18, l'interrogatorio di Manuela Bianchi, indagata per favoreggiamento personale, negli uffici della Procura di Rimini. Convocata a sorpresa dal pm Daniele Paci, la nuora di Pierina Paganelli è stata ascoltata come persona informata sui fatti, ma il suo ruolo nell'indagine resta centrale. Il procedimento riguarda l'omicidio della pensionata, trovata senza vita il 4 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. La posizione di Bianchi si intreccia con quella di Louis Dassilva, 35 anni, accusato del delitto, con cui la donna avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale.

