Brunello Cucinelli e la première di Brunello - Il visionario garbato a Cinecittà | famiglia ospiti internazionali e una notte di superluna

Un doppio white carpet, una parete di candele e un parterre che va da Hollywood a Roma (da Jonathan Bailey alla premier Giorgia Meloni e il presidente Mario Draghi): così Cinecittà ha accolto la première di Brunello - Il visionario garbato di Giuseppe Tornatore, prima della cena finale alla Basilica Aemilia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

