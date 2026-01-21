Dopo la denuncia di Report nei pc dei magistrati spunta un altro software | usa l’intelligenza artificiale per gestire i dossier Ma si può disattivare

Dopo la denuncia di Report, è emerso che sui computer di magistrati e personale amministrativo di procure e tribunali è presente un software di gestione remota, installato nel 2019 durante il primo governo Conte. Questo sistema, che utilizza l'intelligenza artificiale, permette agli amministratori di accedere ai dossier e ai documenti salvati sui dispositivi. È possibile disattivarlo, ma la questione solleva importanti considerazioni sulla sicurezza e sulla privacy delle informazioni giudiziarie.

Come Sigfrido Ranucci ha raccontato nell' anticipazione di puntata pubblicata oggi, 21 gennaio, sui canali social di Report, da tempo sui pc dei magistrati e del personale amministrativo che lavora in procure e tribunali era stato installato – all'epoca del primo governo Conte, 2019 – ed è ancora funzionante un software di gestione da remoto che, secondo quanto racconta la trasmissione tv, consentirebbe a tutti gli amministratori di accedere ai computer e visionare il contenuto dei documenti salvati nelle singole postazioni, compresi quelli dei magistrati. Una situazione che, dice ancora la trasmissione, sarebbe stata segnalata alla presidenza del Consiglio che avrebbe però preferito soprassedere.

