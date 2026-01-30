Piazza Roma la giostra Liberty resterà aperta fino a primavera

La giostra Liberty di piazza Roma resterà aperta fino a primavera. La città ha deciso di mantenere in funzione l’attrazione, che ormai da tempo attrae famiglie e visitatori. La giostra, con i suoi cavalli scolpiti e lo stile d’epoca, continua a regalare un’atmosfera romantica e retrò. Un richiamo per chi cerca un angolo di storia e divertimento nel cuore urbano.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo La giostra resterà in funzione fino al 22 marzo 2026, offrendo un punto di riferimento per le famiglie e per chi desidera concedersi un momento di meraviglia nel centro storico modenese. Durante il periodo di apertura sono previsti speciali pomeriggi di animazione dedicati ai bambini, con appuntamenti pensati per rendere ogni visita ancora più coinvolgente: Un calendario ricco di colori, fantasia e sorrisi che accompagna la città attraverso l’inverno e l’inizio della primavera, valorizzando Piazza Roma come luogo di incontro, gioco e condivisione.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Piazza Roma

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Piazza Roma

Argomenti discussi: Con le stelle sulla giostra degli amori; Frascati, Colonnine di ricarica ancora bloccate in Piazza Roma; A Roma si decide il futuro della Sartiglia. M5S: Si riconosca la specificità della giostra equestre; Ancora un dissuasore danneggiato vicino alle strisce pedonali.

Roma, torna «La Giostra di Gabrini»: chef Marco Moroni e il menu a 4 mani con Simone Circella della trattoria La BrincaDa un lato ci sono gli chef, che si divertono a incontrarsi e sperimentare menu a quattro mani, giocando con sapori, cotture e materie prime. Dall'altro ci sono i buongustai, sempre in cerca di ... roma.corriere.it

Mezzi blindati a Roma Termini: ecco cosa sta succedendo Se siete passati oggi in Piazza dei Cinquecento, avrete notato i blindati del @Esercito. Non è un’esercitazione, ma il nuovo piano di sicurezza "ad alto impatto". Ecco i punti chiave: I MEZZI: D - facebook.com facebook