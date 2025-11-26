Elia Del Grande resterà nella casa-lavoro di Alba fino alla prossima primavera
Cadrezzate (Varese) – La vicenda di Elia Del Grande torna a scuotere il Varesotto con un nuovo capitolo, deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Torino. L’uomo, 50 anni, condannato in via definitiva a 30 anni per l’omicidio dei genitori e del fratello avvenuto nel 1998, resterà nella casa-lavoro di Alba fino al 13 aprile 2026. Una decisione netta, che arriva dopo settimane di tensione, fughe, ricerche e interrogativi ancora irrisolti. Del Grande era stato fermato il 13 novembre proprio a Cadrezzate, lo stesso paese dove ventisei anni fa si consumò la strage familiare. Il suo rientro ad Alba segna la fine, almeno temporanea, di una vicenda che ha riportato alla ribalta un passato che molti pensavano sepolto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
