Piano nazionale per l’occupabilità delle donne uscite dalla violenza domestica

Un nuovo accordo nazionale punta a migliorare le possibilità di lavoro delle donne che sono uscite dalla violenza domestica. Si tratta di un passo concreto per aiutare chi ha vissuto situazioni difficili a ritrovare una stabilità economica e riprendere in mano la propria vita. Ora si cercano percorsi più facili e mirati per facilitare il loro reinserimento nel mondo del lavoro.

Un nuovo accordo nazionale ha preso forma per affrontare un problema spesso trascurato: il reinserimento lavorativo delle donne che hanno lasciato contesti di violenza domestica. Il protocollo, siglato tra istituzioni pubbliche, enti locali e organizzazioni del terzo settore, mira a creare percorsi strutturati che consentano alle sopravvissute di ricostruire la propria autonomia economica e sociale. L'iniziativa nasce in risposta a un dato preoccupante: molte donne uscite dalla violenza si trovano in condizioni di fragilità economica, con difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro a causa di interruzioni professionali, mancanza di qualifiche aggiornate o assenza di reti di supporto.

