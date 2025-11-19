Dalla violenza domestica alla creatività | all' Officina Creativa 5 appuntamenti dedicati all' universo femminile

Firenzetoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dai cambiamenti del corpo femminile, alla crescita personale, dalla violenza domestica all'intelligenza creativa. Sono i temi al centro degli incontri promossi dall'associazione Donne Ganze insieme a Officina Creativa Lab by Artex, all'interno del calendario della rassegna regionale l'Eredità. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Violenza domestica, l’identikit del maltrattante e le fasi dell’escalation - La richiesta di lasciare il lavoro, come condizione per continuare la storia d’“amore”, poi quella di non vedere più «quella poco di buono» della migliore amica, lasciare andarei genitori, le amicizie ... Da ilsole24ore.com

Violenza domestica, così gli ortopedici possono riconoscerla - abbia subìto violenza fisica: minacce (12,3%), spintoni o strattoni (11,5%), schiaffi, calci, pugni e morsi (7,3%). repubblica.it scrive

Violenza domestica, è allarme. Maltrattamenti in aumento: resta il timore di denunciare - Salgono i maltrattamenti in famiglia e gli atti persecutori, scendono le lesioni personali e gli abusi sessuali. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Domestica Creativit224 Officina