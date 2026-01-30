Kinetic Games annuncia i piani per il 2026, con la tanto attesa versione 1.0 di Phasmophobia all’orizzonte. La casa di sviluppo ha rivelato una serie di novità che promettono di rendere ancora più spaventoso il gioco, tra aggiornamenti e nuove funzionalità. I fan sono già in fermento, aspettando di scoprire cosa cambierà nei prossimi mesi.

Kinetic Games ha svelato la roadmap di Phasmophobia per il 2026, rivelando alcuni annunci da brivido, tra cui il lancio della versione 1.0 del gioco, accompagnato da un aggiornamento della lore da brivido. Il 2026 si preannuncia un anno importante, con i cacciatori di fantasmi che potranno anche aspettarsi l’aggiornamento del personaggio, l’uscita su Nintendo Switch 2, terrificanti rifacimenti delle mappe, il ritorno degli eventi stagionali preferiti dai fan e molto altro. Il 2026 porterà una serie di importanti aggiornamenti al gioco, a partire dall’aggiornamento del personaggio in arrivo nel primo trimestre. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Phasmophobia, Kinetic Games ha svelato la roadmap del 2026 con la versione 1.0 e tante altre novità in arrivo

Approfondimenti su Phasmophobia Roadmap

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Phasmophobia Roadmap

