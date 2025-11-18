Argentina finale partita con rissa e la polizia colpisce i giocatori con lo spray al peperoncino

Gazzetta.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'episodio al fischio finale della sfida di ritorno col Madryn nelle semifinali play-off per salire in Liga Profesional. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

argentina finale partita con rissa e la polizia colpisce i giocatori con lo spray al peperoncino

© Gazzetta.it - Argentina, finale partita con rissa e la polizia colpisce i giocatori con lo spray al peperoncino

Leggi anche questi approfondimenti

argentina finale partita rissaI calciatori reagiscono contro la Polizia dopo la fine della partita: inferno in campo in Argentina - Deportivo Morón, tra risse, accuse agli arbitri e intervento della polizia in assetto antisommossa ... Segnala fanpage.it

argentina finale partita rissaRissa furibonda dopo Francia-Colombia: il mischione invade il campo dove si gioca Argentina-Messico - Colombia, partita del Mondiale Under 17 che si sta disputando in Qatar ... Secondo fanpage.it

argentina finale partita rissaMondiale U17, la rissa tra i giocatori di Francia e Colombia sfocia nel campo di Argentina-Messico - Subito dopo il fischio finale le due squadre danno vita ad un'accesa rissa che addirittura finisce per invadere il campo in cui si giocava Argentina - msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Argentina Finale Partita Rissa