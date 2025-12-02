Armi all' Ucraina si va verso il decreto di proroga

Un decreto legge per prorogare l'autorizzazione a cedere mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all’Ucraina, a quanto si apprende, dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei ministri previsto per giovedì. Il provvedimento è infatti all’ordine del giorno della riunione tecnica preparatoria convocata per domani pomeriggio a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Armi all'Ucraina, si va verso il decreto di proroga

Approfondisci con queste news

L'industria delle armi fa ottimi affari grazie alle guerre in Ucraina e Medio Oriente Il rapporto del Sipri fotografa un 2024 da record con ricavi globali pari a 600 miliardi Nonostante le sanzioni la Russia continua a crescere, debuttano nella top 100 nove aziende Vai su X

"Armi in Ucraina genocidio in Palestina, Unione Europea assassina" gli slogan a Piramide in attesa della partenza - facebook.com Vai su Facebook

Armi all'Ucraina, si va verso il decreto di proroga - Un decreto legge per prorogare l'autorizzazione a cedere mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all’Ucraina , a quanto si apprende, dovrebbe essere ... Si legge su gazzettadelsud.it

Armi all’Ucraina, Crosetto risponde a Salvini: il 2 dicembre presenta il nuovo pacchetto al Copasir - Dopo le critiche di Salvini sugli scandali di corruzione in Ucraina, il ministro Crosetto presenta il 12° pacchetto di aiuti militari ... ilfattoquotidiano.it scrive

Crosetto garantista. Pressing Lega: sulle armi spinta per l’astensione - FdI: si faccia chiarezza ma la linea di sostegno a Kiev non cambia ... Come scrive repubblica.it

Armi all’Ucraina, il ministro Crosetto anticipa di una settimana la presentazione del 12° pacchetto al Copasir - Il governo ha deciso di accelerare sull’invio del dodicesimo pacchetto di armi all’Ucraina: il ministro della ... ilfattoquotidiano.it scrive

Fondi MES per dare armi all’Ucraina?/ Ipotesi Von der Leyen spiazza l’Italia: servirebbe un nuovo trattato… - Piano Von der Leyen per pagare le armi UE all'Ucraina: asset russi, prestiti diretti e lo spauracchio MES. Scrive ilsussidiario.net

Guerra ucraina, l’Italia invia generatori di corrente a Kiev: dubbi di Chigi sull’acquisto di armi Usa - E non solo con il dodicesimo pacchetto di armi che l’Italia sta per inviare a Kiev, ma anche con i generatori di corrente che Roma è pronta a fornire ... ilmessaggero.it scrive