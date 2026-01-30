Perché un razzo da 11 tonnellate si è schiantato sulla Terra | i rischi della caduta incontrollata
Questa mattina si è verificato un incidente con un razzo cinese. Dopo il lancio del 3 dicembre, il secondo stadio dello Zhuque-3 è rientrato nell’atmosfera senza controllo e si è schiantato sulla Terra. Nessuno sa ancora dove sia caduto esattamente o se ci siano state conseguenze. La Nasa e le autorità italiane stanno monitorando la situazione, ma al momento non sono segnalati danni o feriti. È un esempio di come il rischio legato ai detriti spaziali sia sempre più concreto.
Dopo il lancio del 3 dicembre, il secondo stadio dello Zhuque-3 è rientrato nell'atmosfera come detrito incontrollato. Con una massa di 11 tonnellate, l'oggetto ha terminato la sua corsa evidenziando un volta ancora le complessità delle tecniche per il recupero spaziale.🔗 Leggi su Fanpage.it
