Per scacciare l’ansia faccio lunghe passeggiate e poi urlo contro i cespugli | la confessione di Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow torna sul grande schermo con il film Marty Supreme, ma non ha ottenuto la candidatura all’Oscar. La nota attrice ha condiviso come affronta l’ansia: fa lunghe passeggiate e poi urla contro i cespugli. Una confessione che ha fatto il giro dei social, dove da sempre gode di grande popolarità. Nonostante il film sia molto apprezzato, il ritorno di Paltrow non ha portato premi, ma ha riacceso l’attenzione sul suo modo diretto di gestire lo stress.

“Per scacciare l’ansia faccio lunghe passeggiate e poi urlo contro i cespugl i”. Il ritorno con Gwyneth Paltrow al cinema con Marty Supreme non le ha portato nomination all’Oscar – anche se il film è molto bello e lei molto brava – ma un’ulteriore attenzione social di cui peraltro gode da decenni. Fondatrice fin dal 2008 del marchio Goop, Paltrow si è resa disponibile di recente ad un Q&A su Instagram per i suoi immancabili consigli sul benessere e sui rimedi “naturali” che riguardano anche disintossicazioni, saune e trattamenti dei genitali. Tra le tante richieste dei fan e dei follower c’è chi ha chiesto cosa si mangia dopo essersi allenati intensamente, il trattamento migliore per il contorno occhi, quel è la città dove si trova più a suo agio (New York ndr), quali i libri letti per ultimi ( Cursed Daughters di Oyinkan Braithwaite e P layworld: A Novel di Adam Ross ndr). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gwyneth Paltrow ha recentemente condiviso il suo metodo personale per affrontare l’ansia, durante una sessione di domande e risposte su Instagram.

Gwyneth Paltrow, fondatrice di Goop, ha condiviso il suo metodo per gestire l’ansia: una semplice passeggiata, urlare ai cespugli e praticare la gentilezza verso se stessi.

