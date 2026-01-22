Gwyneth Paltrow ha recentemente condiviso il suo metodo personale per affrontare l’ansia, durante una sessione di domande e risposte su Instagram. L’attrice ha spiegato che, quando si trova in difficoltà, trova utile “urlo contro i cespugli”, una strategia che le permette di gestire lo stress. Questa testimonianza offre uno sguardo sincero su come personalizzare le tecniche di coping, evidenziando l’importanza di approcci individuali alla salute mentale.

Gwyneth Paltrow ha condiviso il suo approccio personale per gestire l’ ansia durante una sessione di domande e risposte con i suoi follower su Instagram mercoledì 21 gennaio. L’attrice e fondatrice di Goop, che in passato ha già parlato apertamente di salute mentale, ha risposto a diverse domande dei fan spaziando dal suo regime di allenamento ai ricordi dello stilista Valentino, recentemente scomparso. Quando un follower le ha chiesto come gestisce l’ansia, Paltrow ha fornito una risposta sorprendentemente diretta e personale. “Non posso davvero evitare l’ansia, ma cerco di ridimensionarla ricordando le cose per cui sono grata, respirando profondamente, facendo una passeggiata e urlando contro i cespugli (mi aiuta) ed essendo buona con me stessa”, ha scritto l’attrice nelle sue Instagram Stories. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Gwyneth Paltrow rivela il suo metodo contro l’ansia: “Urlo contro i cespugli, mi aiuta davvero”

Leggi anche: Gwyneth paltrow e la lotta contro l’ansia con il supporto di terapeuti e famiglia

Leggi anche: Gwyneth Paltrow tra ansia e pensieri intrusivi: «La mia salvezza è la famiglia»

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Gwyneth Paltrow rilancia lo stile anni 80 con il bomber imbottito in pelle; Hook, Gwyneth Paltrow non conobbe Robin Williams sul set: Lo incontrai per Will Hunting grazie a Ben Affleck; Gwyneth Paltrow e altre star rendono tributo allo stilista Valentino; L’amore di Valentino per le dive di Hollywood, gli Oscar e i red carpet a Venezia.

Gwyneth Paltrow, ovvero: come per prendersi una pausa e tornare più icona di stile che maiDal press tour di Marty Supreme ai red carpet più recenti, Gwyneth Paltrow continua a dimostrare come e perché il suo stile resti un punto di riferimento. Tra look minimal e alta moda, un ritratto di ... vanityfair.it

Gwyneth Paltrow ricorda Valentino Garavani: «Amavo il modo in cui mi assillava sempre dicendomi almeno un po' di mascara quando andavo a cena. Amavo la sua risata ...Lo stilista si è spento lunedì 19 gennaio, all'età di 93 anni, lasciando il mondo della moda e dello spettacolo in lutto: «Sono stata così fortunata a conoscere e amare il vero uomo», le parole dell'a ... vanityfair.it

“Marty Supreme” di Josh Safdie con Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Tyler “The Creator” Okonma e Abel Ferrara arriva nei cinema italiani il 22 gennaio con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. x.com

Marty Supreme è un film grande, molto grande. Josh Safdie sabota il biopic con una corsa vorticosa tra sportivo e noir. Lo schizzo in movimento di un fallito ma non mitomane. Col migliore Chalamet di sempre e Gwyneth Paltrow materia dei sogni, pellicolare c - facebook.com facebook