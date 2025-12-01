Pagamenti Inps dicembre 2025 | ecco le date per pensioni bonus Naspi e aiuti alle famiglie
A dicembre i riflettori sono tutti per il ricco cedolino della pensione comprensivo della tredicesima e, per chi ne ha diritto e non l’ha ricevuta a luglio, anche della somma aggiuntiva (la cosiddetta quattordicesima). Non mancano però i pagamenti delle altre prestazioni Inps riconosciute per sostenere le famiglie in difficoltà economica (ADI), i cittadini senza lavoro (NASpI e DIS-COLL), i genitori con figli a carico (Assegno Unico Universale) e quanti partecipano a iniziative di inserimento – reinserimento lavorativo (Supporto Formazione e Lavoro). Analizziamo in dettaglio le date dei pagamenti INPS di dicembre. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
