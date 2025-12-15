Livorno | Spesa da 500 euro ma alle casse self service paga solo una bottiglia d’acqua | arrestato 40enne

Un uomo di 40 anni di Livorno è stato arrestato dopo aver tentato di uscire da un supermercato senza pagare una spesa di circa 500 euro, limitandosi a pagare solo una bottiglia d’acqua alle casse self service. L'episodio ha portato all’arresto dell’individuo, accusato di furto aggravato.

