Oviedo-Girona sabato 31 gennaio 2026 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Fiducia agli ospiti con prudenza

Sabato pomeriggio alle 14, Oviedo e Girona si sfidano in quella che potrebbe essere una partita decisiva per entrambe. I padroni di casa sono ultimi in classifica e cercano disperatamente un risultato che possa dare loro un po’ di speranza. Il Girona, invece, arriva con una certa fiducia, anche se i pronostici sono ancora in equilibrio. I tifosi sono ansiosi di vedere se gli ospiti riusciranno a portare a casa i tre punti o se l’Oviedo troverà il modo di fermare la corsa degli avversari.

La prima gara del sabato di Liga sarà quella tra Oviedo e Girona: i padroni di casa sono ultimi in classifica e hanno bisogno estremo di un risultato che possa dare loro un minimo di convinzione per credere in un’impresa ormai difficilissima. I catalani invece si sono tirati fuori con grande merito da una brutta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa mattina, le squadre sono scese in campo per preparare la sfida di oggi pomeriggio.

Questa mattina si sfidano Oviedo e Girona nella prima partita del sabato di Liga.

