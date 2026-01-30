Ospedale Perrino storica vittoria sul diritto alla mensa | Giustizia è stata fatta

Brindisi, la Ugl Salute festeggia una vittoria importante. Dopo un ricorso, la giustizia ha riconosciuto il diritto dei lavoratori dell’ospedale Perrino ad avere la mensa. Grande soddisfazione tra i rappresentanti sindacali, che definiscono l’esito “giustizia fatta”. Ora si aspetta che l’ospedale metta in pratica quanto deciso.

Grande soddisfazione della Ugl Salute Brindisi per l'esito positivo del ricorso relativo al diritto al vitto per i lavoratori dell'ospedale Perrino BRINDISI - Grande soddisfazione della Ugl Salute Brindisi per l'esito positivo del ricorso relativo al diritto al vitto per i lavoratori dell'ospedale Perrino. Una sentenza che segna un punto di svolta fondamentale per la tutela della dignità e della salute degli operatori sanitari.Il segretario provinciale Alessandro Galizia esulta per il riconoscimento di un principio che il sindacato ha difeso strenuamente: il diritto alla mensa, o in alternativa a modalità sostitutive, al compimento delle sei ore di lavoro continuativo.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Ospedale Perrino

Il legale di Chiara Ferragni, Pandoro Gate, ha dichiarato che la decisione del Tribunale conferma l’innocenza dell’imprenditrice digitale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ospedale Perrino

Ospedale Perrino, storica vittoria sul diritto alla mensa: Giustizia è stata fattaGrande soddisfazione della Ugl Salute Brindisi per l'esito positivo del ricorso relativo al diritto al vitto per i lavoratori dell'ospedale Perrino ... brindisireport.it

Brindisi, l’ospedale apre alla cultura: dal 24 febbraio 2026 il Perrino accoglie la mostra “Sarajevo, dalla guerra alla pace. Trenta anni dopo” Dal 24 febbraio 2026 l’Ospedale Antonio Perrino di Brindisi, dopo le tappe di Bari e Conversano, ospiterà la mostra “S facebook