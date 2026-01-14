Pandoro Gate il legale di Chiara Ferragni | Giustizia è fatta lei è stata d' esempio

Il legale di Chiara Ferragni, Pandoro Gate, ha dichiarato che la decisione del Tribunale conferma l’innocenza dell’imprenditrice digitale. Secondo l’avvocato, Ferragni ha dimostrato rispetto per l’autorità giudiziaria, contribuendo a rafforzare la fiducia nel sistema giudiziario italiano. La sentenza rappresenta, a suo avviso, un esempio positivo di rispetto e correttezza nel rispetto delle norme.

“Ho sempre pensato che fosse innocente e questo è stato acclarato in Tribunale. Il rispetto che ha portato nei confronti dell’autorità giudiziaria è di esempio a tutti perché in questo Paese la giustizia c’è”. Così l’avvocato Giuseppe Iannaccone, legale di Chiara Ferragni assieme al collega Marcello Banca, uscendo dal Tribunale di Milano dopo la sentenza di proscioglimento. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

