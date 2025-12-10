Lingotti o monete d’oro | quale conviene davvero per investire nel metallo prezioso

L’oro rappresenta da sempre un rifugio sicuro per gli investitori, specialmente in periodi di instabilità economica. Con il suo valore che continua a salire, molte persone si chiedono se sia più conveniente optare per i lingotti o le monete d’oro. Questo articolo analizza i pro e i contro di entrambe le forme di investimento, aiutando a fare scelte più consapevoli.

L’oro torna al centro dell’attenzione ogni volta che il mondo si fa instabile. E negli ultimi mesi il movimento è stato spettacolare: nell’ottobre 2025 il metallo giallo ha superato per la prima volta i 4.000 dollari l’oncia, mentre Bank of America prevede un possibile traguardo di 5.000 dollari entro il 2026. In un clima di incertezza geopolitica e inflazione persistente, molti risparmiatori cercano rifugio in ciò che percepiscono come valore reale. Investire in oro fisico significa possedere direttamente il metallo, sotto forma di lingotti o monete. È diverso dall’acquisto di strumenti finanziari come ETF o ETC: in questo caso non c’è rischio emittente, ma ci sono altre responsabilità, come la custodia, l’assicurazione e la rivendita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it