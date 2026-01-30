OPV Families & Kids 2026 | i nuovi spettacoli musicali per piccoli ascoltatori e famiglie

La Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto annuncia la 15ª edizione di OPV Families & Kids, una serie di spettacoli musicali pensati per bambini e famiglie. La manifestazione si svolgerà nel 2026 e porterà in scena nuovi show pensati per il pubblico giovane, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla musica in modo divertente e coinvolgente. La programmazione sta prendendo forma e si aspetta un grande riscontro da parte di famiglie e scuole della zona.

Nell'ambito della programmazione dedicata ai piccoli ascoltatori e alle loro famiglie, la Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto annuncia la 15ª edizione di OPV Families & Kids. Per l'anno in corso, la rassegna proporrà un nuovo cartellone con sei spettacoli musicali inediti aperti a tutti e consigliati dai 4 anni in su, che si terranno a Padova presso la Scuola della Carità, il Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann e l'Auditorium Pollini. «La Fondazione OPV continua a investire sul pubblico dei ragazzi – afferma Paolo Giaretta, Vicepresidente OPV –.

