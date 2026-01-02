Babies’ Month quattro eventi gratuiti alla scuola di inglese Kids&Us per i più piccoli
Kids&Us Pisa propone “Babies’ Month”, un ciclo di quattro eventi gratuiti dedicati ai bambini di 1 e 2 anni e ai loro genitori. Nel mese di gennaio, la scuola di inglese offre occasioni di iniziamento alla lingua inglese attraverso attività pensate per i più piccoli, favorendo la scoperta e il coinvolgimento in un ambiente educativo e stimolante.
Kids&Us Pisa, scuola di inglese specializzata nell'insegnamento della lingua fin dalla primissima infanzia, dedica il mese di gennaio ai più piccoli con il "Babies' Month", un calendario di quattro eventi gratuiti pensati per bambini tra 1 e 2 anni, accompagnati dai loro genitori.
