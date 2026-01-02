Babies’ Month quattro eventi gratuiti alla scuola di inglese Kids&Us per i più piccoli

Kids&Us Pisa propone “Babies’ Month”, un ciclo di quattro eventi gratuiti dedicati ai bambini di 1 e 2 anni e ai loro genitori. Nel mese di gennaio, la scuola di inglese offre occasioni di iniziamento alla lingua inglese attraverso attività pensate per i più piccoli, favorendo la scoperta e il coinvolgimento in un ambiente educativo e stimolante.

