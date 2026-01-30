Il 13 febbraio 2026, OpenAI ha deciso di spegnere definitivamente GPT-4o e tutte le sue versioni, tra cui GPT-4. La notizia ha preso di sorpresa molti sviluppatori e aziende che si affidanova a questa tecnologia. Ora, chi lavorava con GPT-4o si trova a dover cercare alternative o adattarsi a nuove soluzioni. La decisione potrebbe cambiare il modo in cui si sviluppano applicazioni di intelligenza artificiale in Italia e nel mondo.

Il 13 febbraio 2026, OpenAI ha ufficialmente disattivato l’accesso a GPT-4o e alle sue varianti minori — tra cui GPT-4.1, GPT-4.1 mini e o4-mini — all’interno della piattaforma ChatGPT rivolta agli utenti finali. La decisione, annunciata in via ufficiale, segna la fine di una fase storica per l’evoluzione dell’intelligenza artificiale generativa. I modelli, che per anni hanno rappresentato il cuore del servizio, non saranno più disponibili per chi interagisce con ChatGPT tramite l’interfaccia web o mobile. Rimarranno accessibili solo attraverso l’API, riservata agli sviluppatori e alle aziende che integrano i modelli in applicazioni personalizzate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OpenAI abbandona GPT-4o: impatto sulle applicazioni e sulle scelte future degli sviluppatori

Approfondimenti su OpenAI GPT4o

Ultime notizie su OpenAI GPT4o

