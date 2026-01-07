Sulle cime manto a mezzo metro. In azione 54 mezzi spartineve. Assalto degli sciatori sulle piste.

La neve ha interessato la provincia di Pesaro Urbino, portando un manto bianco che va da pochi centimetri a mezzo metro sulle cime più alte. Sono in azione 54 mezzi spartineve per garantire la sicurezza sulle strade, mentre gli sciatori approfittano delle piste imbiancate. Secondo le previsioni, circa il 70% delle strade provinciali è stato interessato dalle precipitazioni, favorendo le attività sulla neve.

La Befana come da previsioni ha portato la neve su quasi tutta la provincia. Da una leggera imbiancatura sui 200 metri al mezzo metro sulle cime più alte, con "Il 70 per cento delle strade provinciali – informa una nota la Provincia di Pesaro Urbino- sono state interessate dalle precipitazioni". "Tutte le ditte sono state allertate – hanno spiegato il dirigente Mario Primavera e il coordinatore delle emergenze Damiano Bartocetti, che hanno supervisionando le operazioni con il funzionario reperibile Debora Boccalini -. Dopo anni stiamo utilizzando anche i nostri mezzi e il nostro personale a supporto delle ditte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

