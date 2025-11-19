Il viaggio della Fiamma Olimpica nel Lazio | quali i comuni attraversati in provincia di Latina

Latinatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette i comuni della provincia di Latina che saranno attraversati dopo Natale dalla Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 nel suo viaggio nel Lazio che si snoderà nei giorni compresi tra il 6 e l’8 dicembre e il 26 e il 27 dicembre.Ad annunciare il viaggio della Fiamma. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

