L’odontoiatria conservativa e restaurativa torna al centro dell’attenzione. Nei centri dentistici, i pazienti chiedono soluzioni per salvare i propri denti naturali. I dentisti spiegano che le tecniche moderne permettono di intervenire in modo più efficace e meno invasivo. Ora si punta a mantenere il più possibile la salute del sorriso, evitando estrazioni e complicazioni future.

L’ è una branca fondamentale dell’odontoiatria moderna, orientata alla cura e alla salvaguardia dei denti naturali. L’obiettivo principale di questo tipo di trattamenti è quello di eliminare le patologie dentali, come la carie o le fratture, preservando il più possibile la struttura originale del dente e ripristinandone funzione ed estetica. Grazie ai continui progressi tecnologici, oggi l’odontoiatria conservativa e restaurativa consente interventi sempre più efficaci, minimamente invasivi e duraturi nel tempo. Cos’è l’odontoiatria conservativa e restaurativa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Otturazioni in argento, per i dentisti sono poco sicure e inquinantiGli esperti dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa (AIC) invitano a utilizzare i nuovi materiali adesivi ed estetici, molto più sicuri per la salute Gli esperti ... tg24.sky.it

Idrossiapatite nei cementi vetroionomerici: un nuovo passo verso restauri più resistenti e bioattiviUna ricerca analizza come l’aggiunta di idrossiapatite migliori le performance dei GIC, aprendo nuove prospettive per la odontoiatria restaurativa minimamente invasiva L’obiettivo principale dello ... odontoiatria33.it

Dottor Giuseppe Pepe Laureato a Siena in Odontoiatria e protesi dentale nel 2004, ha conseguito un master in chirurgia orale e implantologia nel 2007. Lavora in Clinica del Sorriso dal 2012 e si occupa di odontoiatria conservativa, parodontologia e c - facebook.com facebook