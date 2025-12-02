Juventus Vlahovic | terapia conservativa o operazione?

Vlahovic verso l’operazione: decisione entro 48 ore Dusan Vlahovic ha 48 ore per scegliere: terapia conservativa o sala operatoria. Dopo gli esami al JMedical che hanno confermato la “lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra” con interessamento del tendine, lo staff medico bianconero ha posto sul L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Vlahovic: terapia conservativa o operazione?

