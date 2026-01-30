Obbrobrio ideologico Bufera a Firenze per i cassonetti arcobaleno

Questa mattina a Firenze è scoppiata una polemica dopo l’installazione di alcuni cassonetti con i colori dell’arcobaleno. Le nuove strutture sono state messe nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale, in un progetto che ha già suscitato molte reazioni. Molti cittadini le hanno giudicate un’idea discutibile, altri le hanno difese come simbolo di inclusione. La questione ha preso rapidamente piede sui social e tra i residenti, trasformandosi in un vero e proprio caso pubblico.

A Firenze, nelle scorse ore, sono stati installati alcuni " cassonetti arcobaleno " nell'ambito di un progetto promosso dall'amministrazione comunale PD. Per un'iniziativa che sta già facendo discutere: non mancano infatti i residenti e gli esponenti politici che vedono a quanto pare nell'iniziativa un chiaro messaggio ideologico pro-Lgbt, volto a fare propaganda a margine di un servizio pubblico: gli esponenti toscani di Fratelli d'Italia hanno puntato il dito contro i "dem", accusandoli di strumentalizzazione, ed annunciato la presentazione di un atto in consiglio comunale volto a fare chiarezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Obbrobrio ideologico". Bufera a Firenze per i "cassonetti arcobaleno" Approfondimenti su Firenze Arcobaleno Cassonetti arcobaleno, Fratelli d'Italia: "No a questo obbrobrio ideologico" / FOTO I cassonetti colorati sono arrivati nel centro storico, scatenando le polemiche di Fratelli d’Italia. Albanese, delirio Firenze. Bufera Pd, la sindaca cambia Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Cassonetti arcobaleno, Fratelli d'Italia: "No a questo obbrobrio ideologico" / FOTO x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.