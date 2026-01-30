Cassonetti arcobaleno Fratelli d' Italia | No a questo obbrobrio ideologico FOTO

I cassonetti colorati sono arrivati nel centro storico, scatenando le polemiche di Fratelli d’Italia. Il partito attacca l’amministrazione, definendo l’installazione di questi contenitori come un obbrobrio ideologico. Mentre i residenti e i commercianti si chiedono se davvero serva tutta questa trovata colorata, il dibattito si infiamma tra chi vede nel progetto un modo per ravvivare la zona e chi lo considera solo un esibizionismo inutile. La questione ora si sposta sul piano politico, con le opposizioni che chiedono

Presa di posizione fortemente contraria di Draghi, Gandolfo e Cellai: "Sinistra attenta al decoro solo per vessare i commercianti con i dehors" "Prima studiano un regolamento per rendere uniformi i dehors in centro storico, con tanto di color tortora obbligatorio per gli ombrelloni, poi si inventano i cassonetti arcobaleno. Proprio quei cassonetti, grigi e interrati per non impattare sulla vista di palazzi storici e monumenti, si vogliono colorare come fossimo al carnevale di Viareggio. Questa è la sinistra che amministra, male, Firenze". "Diciamo un netto no a questo obbrobrio ideologico. Porteremo la questione in consiglio comunale.

