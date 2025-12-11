Parakarate Cup 2025 | due fratelli baresi protagonisti a Jesolo con una storia di forza e riscatto

La Parakarate Cup 2025 si è svolta a Jesolo, portando in scena una competizione inclusiva che ha visto protagonisti atleti con disabilità e agonisti senior. L'evento, alla XXXI edizione della Venice Cup, ha celebrato la forza, il talento e il riscatto di atleti con disabilità visiva, motoria e sindrome di Down, dimostrando il valore dello sport come strumento di integrazione e crescita.

Si è disputata mercoledì 3 dicembre la “Parakarate Cup”. Atleti con disabilità visiva, motoria e sindrome di Down hanno gareggiato insieme agli agonisti senior della XXXI edizione della Venice Cup. Una manifestazione che è stata affiancata alla storica Karate1 Youth League e la Venice Cup 2025. 🔗 Leggi su Baritoday.it

