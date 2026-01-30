Nel weekend di fine gennaio, il maltempo torna a colpire l’Italia. Le previsioni indicano piogge e venti forti, soprattutto in alcune regioni. Le autorità avvertono i cittadini di stare attenti e prepararsi a possibili disagi. Le zone più a rischio restano ancora da definire, ma si parla di un’intensificazione delle condizioni meteorologiche in alcune aree del Paese.

(Adnkronos) – Anche il prossimo weekend, l’ultimo di gennaio, sarà caratterizzato dal maltempo. E ancora una volta si concentrerà in particolar modo su una parte dell’Italia. “L’atmosfera non sembra intenzionata a trovare pace. Nel corso del prossimo fine settimana assisteremo al passaggio di un nuovo ciclone che terrà sotto scacco parte dell’Italia. Secondo gli ultimi aggiornamenti, già dalle prime ore di sabato 31 gennaio un centro di bassa pressione si approfondirà tra le due isole maggiori. Questa dinamica innescherà una fase di maltempo concentrata soprattutto al Meridione. Sono previsti infatti rovesci intensi e venti forti inizialmente su Sardegna e Sicilia, in estensione poi a Calabria, Campania, Basilicata e Puglia”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nuovo ciclone nel weekend, quali saranno le regioni più colpite dal maltempo

Approfondimenti su Ciclone Weekend

Nel 2025, la Toscana ha registrato 41 eventi meteorologici estremi, posizionandosi tra le regioni più colpite in Italia.

Ultime notizie su Ciclone Weekend

