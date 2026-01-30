Molini Pivetti fa il suo debutto al salone di Hospitality a Riva del Garda. L’azienda, specializzata in farine per pizza e focacce, si presenta alla 50ª edizione della fiera, che si svolge dal 2 al 5 febbraio. È la prima volta che partecipa a questo evento, puntando a far conoscere le sue novità nel settore delle farine.

È il debutto ufficiale per Molini Pivetti a Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, in programma a Riva del Garda dal 2 al 5 febbraio, alla 50° edizione. La storica azienda di Renazzo partecipa per la prima volta alla manifestazione dedicata al mondo dell’ospitalità e della ristorazione professionale con un ampio stand di 36mq – Padiglione C1, Stand A09 – per portare il meglio delle sue farine per pizza & focacce e pasta fresca; ma soprattutto per dedicare formazione avanzata e consulenza tecnica agli operatori e ai professionisti dell’ Ho.Re.Ca, elementi centrali della proposta Molini Pivetti, che si affianca ai clienti come partner strategico per sviluppare un’offerta coerente con le loro dinamiche di lavoro e le strategie di crescita del business. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Novità per pizze e focacce. Molini Pivetti debutta al salone di Hospitality

