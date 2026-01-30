Norton Cuffy per giugno? Arrivano smentite l’Inter pensa ad altri due nomi La situazione

Da internews24.com 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter aveva dato per certa l’ipotesi di vedere Norton Cuffy in maglia nerazzurra già a giugno, ma ora arrivano smentite. La società nerazzurra sta valutando altri profili e al momento non c’è ancora un accordo definito con il giocatore. La situazione rimane in movimento, con le trattative che continuano a cambiare di ora in ora.

Inter News 24 Norton Cuffy in stato avanzato, arrivano però informazioni contrastanti sull’esterno. Le ultime sul calciomercato in entrata. Il mercato dei nerazzurri continua a muoversi su un sottile filo di incertezze e smentite, con la corsia laterale destra che rimane il principale grattacapo per la dirigenza di Viale della Liberazione. Nelle ultime ore, l’attenzione si è spostata su un possibile colpo in prospettiva per l’estate, ma le versioni degli esperti non sembrano coincidere, creando un vero e proprio giallo attorno alla figura di Brooke Norton-Cuffy. L’indiscrezione su Norton-Cuffy: la smentita di Pedullà. 🔗 Leggi su Internews24.com

norton cuffy per giugno arrivano smentite l8217inter pensa ad altri due nomi la situazione

© Internews24.com - Norton Cuffy per giugno? Arrivano smentite, l’Inter pensa ad altri due nomi. La situazione

Approfondimenti su Norton Cuffy

Inter e Juventus su Norton-Cuffy: il Genoa resiste, spunta l’ipotesi prestito fino a giugno

Norton-Cuffy Juventus e non solo, resistono queste due opzioni per rinforzare la fascia: tutti i nomi valutati dal ds e la lista aggiornata

Ecco una presentazione semplice e professionale: questa panoramica analizza le opzioni per rafforzare la fascia della Juventus, focalizzandosi su Norton-Cuffy del Genoa e altre possibilità valutate dal direttore sportivo, inclusi interessi dal Celta e dal Siviglia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Norton Cuffy

Argomenti discussi: Calciomercato live: Juve, frenata Kolo Muani. Toro, colpo Prati. Inter, blitz per Norton-Cuffy; La Juve vuole rinforzare la fascia destra con un giocatore della Serie A; La formula per Norton-Cuffy alla Juve e una novità sul futuro di Joao Mario; Tutto il mercato in Diretta.

Calciomercato live: Juve tra Zirkzee e Kolo Muani, intrigo Norton-Cuffy con l’Inter. Toro su JappertI bianconeri insistono con Tottenham e Psg per il francese ma riaprono il canale con il Manchester United per l’ex Bologna. Sorpasso nerazzurro per l’esterno ... lastampa.it

norton cuffy per giugnoMuro per Diaby e Perisic, l’Inter vira su Norton-Cuffy: le ultimeNorton Cuffy all'Inter Ecco cosa sta succedendo: Ultim'Ora clamorosa sul calciomercato nerazzurro, tutti i dettagli ... interlive.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.