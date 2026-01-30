Norton Cuffy per giugno? Arrivano smentite l’Inter pensa ad altri due nomi La situazione

L’Inter aveva dato per certa l’ipotesi di vedere Norton Cuffy in maglia nerazzurra già a giugno, ma ora arrivano smentite. La società nerazzurra sta valutando altri profili e al momento non c’è ancora un accordo definito con il giocatore. La situazione rimane in movimento, con le trattative che continuano a cambiare di ora in ora.

Inter News 24 Norton Cuffy in stato avanzato, arrivano però informazioni contrastanti sull'esterno. Le ultime sul calciomercato in entrata. Il mercato dei nerazzurri continua a muoversi su un sottile filo di incertezze e smentite, con la corsia laterale destra che rimane il principale grattacapo per la dirigenza di Viale della Liberazione. Nelle ultime ore, l'attenzione si è spostata su un possibile colpo in prospettiva per l'estate, ma le versioni degli esperti non sembrano coincidere, creando un vero e proprio giallo attorno alla figura di Brooke Norton-Cuffy. L'indiscrezione su Norton-Cuffy: la smentita di Pedullà.

