Ecco una presentazione semplice e professionale: questa panoramica analizza le opzioni per rafforzare la fascia della Juventus, focalizzandosi su Norton-Cuffy del Genoa e altre possibilità valutate dal direttore sportivo, inclusi interessi dal Celta e dal Siviglia. La lista aggiornata fornisce uno sguardo chiaro sulle candidature più concrete per il mercato in corso.

Norton-Cuffy Juventus: l’inglese del Genoa è un obiettivo concreto. Occhio all’occasione dal Celta e ai paletti del Siviglia per quell’esterno. La Juventus prosegue senza sosta la ricerca di un elemento capace di puntellare le corsie laterali, una necessità diventata prioritaria per affrontare al meglio il denso calendario della seconda parte di stagione. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club bianconero sta valutando diversi profili per regalare a Luciano Spalletti un ricambio di qualità. Il nome nuovo che sta scalando le gerarchie è quello di Brooke Norton-Cuffy: il terzino inglese in forza al Genoa, dotato di grande esuberanza atletica e forza fisica, piace molto per la sua capacità di coprire tutta la fascia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Norton-Cuffy Juventus e non solo, resistono queste due opzioni per rinforzare la fascia: tutti i nomi valutati dal ds e la lista aggiornata

Juventus, Norton-Cuffy sulla lista di gennaio: il club bianconero monitora la situazioneLa Juventus ha inserito Brooke Norton-Cuffy, giovane terzino del Genoa nato nel 2004, tra i giocatori monitorati per la finestra di mercato di gennaio.

