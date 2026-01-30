Le Miniolimpiadi si terranno in concomitanza con l’evento Nonni&Nipoti. Gli organizzatori hanno confermato che stanno lavorando per far svolgere le due iniziative nello stesso giorno, così nonni e nipoti potranno divertirsi insieme. L’obiettivo è creare un momento di aggregazione tra diverse generazioni, coinvolgendo famiglie e bambini in attività sportive e ludiche. La data ufficiale ancora non è stata annunciata, ma si lavora per rendere tutto pronto nel più breve tempo possibile.

"Confermo che stiamo lavorando per far combaciare l’inaugurazione delle Miniolimpiadi con la Nonni&Nipoti. Il sogno? Vedere generazioni diverse, cioè grandi e bambini nei panni dei tedofori, a scambiarsi la ‘Fiamma miniolimpica’ lungo le strade di Falconara". Parole di Tarcisio Pacetti, presidente del Gruppo amici per lo sport. Maggio, e in particolare il periodo individuato che va dal 20 al 31, non è poi così lontano. E come anticipato sul Carlino, la manifestazione – assente dal 2019 – sta per tornare. Il comitato organizzatore prosegue gli incontri e, spiega lo storico dirigente sportivo, "la risposta di istituzioni, associazionismo e volontariato è straordinaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Nonni&Nipoti insieme con le Miniolimpiadi"

