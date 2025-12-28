La Corale Santa Cecilia ha festeggiato 90 anni di attività, ininterrotta, una delle più longeve del territorio. E ha resistito a momenti cruciali come la guerra, il terremoto del 2012, la pandemia. Sabato 21 dicembre, nella chiesa San Piero di Argile, si è tenuto il concerto natalizio alla presenza di centinaia di persone. Nata nel 1935, la Corale ha tenuto numerose collaborazioni con grandi artisti della musica d’orchestra e importanti esibizioni come nella basilica di Assisi e in Vaticano; oltre a iniziative di solidarietà con la musica nei reparti di oncologia. Nell’occasione del concerto natalizio il sindaco di Castello d’Argile, Alessandro Erriquez, ha consegnato alla Corale, come segno di gratitudine, una targa celebrativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I 90 anni della Corale Santa Cecilia: "Insieme nonni, figli e nipoti"

Leggi anche: Impariamo a programmare insieme, appuntamento a San Matteo degli Armeni per nonni e nipoti

Leggi anche: L’abbraccio ‘corale’ a Pavarotti, ritorno alle origini per i 90 anni. Grigolo: “Per me un vero Maestro”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tra storia e tradizione: i 90 anni della Corale Santa Cecilia; I 90 anni della Corale Santa Cecilia: Insieme nonni, figli e nipoti; Wonderboys al Bicchieraia. E poi concerti a Foiano, Pieve e Sansepolcro; “I magici suoni del Natale”, la Corale S. Cecilia di Nocera Umbra apre al 2026 con un concerto al Teatro Alphatenia.

I 90 anni della Corale Santa Cecilia: "Insieme nonni, figli e nipoti" - La direttrice: "Siamo un coro di famiglia con tre generazioni" ... msn.com