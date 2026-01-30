Non riusciva ad alzarsi… Uomini e Donne choc in studio dopo la scelta di Cristiana

Nel pomeriggio di venerdì 30 gennaio, in diretta su Uomini e Donne, Cristiana Anania ha fatto la sua scelta davanti a tutti. La ragazza si è commossa e ha avuto qualche difficoltà ad alzarsi dopo aver annunciato il nome del suo nuovo compagno. Il pubblico si è lasciato coinvolgere dall’emozione, mentre in studio si percepiva un’aria di sorpresa e tensione.

Nella puntata di venerdì 30 gennaio di Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Cristiana Anania, un momento centrale del suo percorso nel programma. La tronista ha deciso di continuare la conoscenza fuori dallo studio con Ernesto Passaro, mettendo così fine al trono e affrontando, come da tradizione, anche il momento più delicato: comunicare all'altro corteggiatore, Federico Cotugno, che non sarebbe stato lui la sua scelta. Si è trattato di un passaggio difficile e carico di emozione, andato in scena davanti alle telecamere, in cui Cristiana ha spiegato con grande sincerità le ragioni della sua decisione.

