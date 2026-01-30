Niscemi non si fermano polemiche sui fondi Scontro su Casapound

A Niscemi le polemiche sui fondi non si placano. La maggioranza e l’opposizione si affrontano ancora, questa volta sulla questione delle risorse per affrontare l’emergenza. L’opposizione chiede a Giorgia Meloni di venire in Parlamento e spiegare come vengono distribuiti i soldi. La discussione continua, con tensioni che non si placano.

Sulle risorse per affrontare l’emergenza a Niscemi, è scontro tra maggioranza e opposizione, che chiede a Giorgia Meloni di riferire in Parlamento. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Frana a Niscemi, Schlein tuona sui fondi: “Serve 1 miliardo, si dirottino i fondi del Ponte sullo Stretto”

Dopo la frana che ha colpito Niscemi, la leader di un partito politico ha chiesto di spostare i fondi dal Ponte sullo Stretto di Messina a un grande piano di prevenzione del dissesto idrogeologico.

