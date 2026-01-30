A Niscemi le polemiche sui fondi non si placano. La maggioranza e l’opposizione si affrontano ancora, questa volta sulla questione delle risorse per affrontare l’emergenza. L’opposizione chiede a Giorgia Meloni di venire in Parlamento e spiegare come vengono distribuiti i soldi. La discussione continua, con tensioni che non si placano.

Sulle risorse per affrontare l’emergenza a Niscemi, è scontro tra maggioranza e opposizione, che chiede a Giorgia Meloni di riferire in Parlamento. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Niscemi, non si fermano polemiche sui fondi. Scontro su Casapound

Approfondimenti su Niscemi Scontro

A Niscemi la polemica sui fondi non si placa.

Dopo la frana che ha colpito Niscemi, la leader di un partito politico ha chiesto di spostare i fondi dal Ponte sullo Stretto di Messina a un grande piano di prevenzione del dissesto idrogeologico.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Niscemi, non si fermano polemiche sui fondi. Scontro su Casapound

Ultime notizie su Niscemi Scontro

Argomenti discussi: La frana a Niscemi, continui cedimenti del terreno. Il sindaco: Siamo molto preoccupati; Niscemi, 20 milioni stanziati e solo uno speso: trent’anni di progetti mai realizzati; Niscemi, le voci degli sfollati: Attendiamo di prendere le nostre cose; La frana a Niscemi si continua ad allargare: oltre mille sfollati nel Comune siciliano.

Niscemi, Peppe Caridi a Rai Radio 1: questa frana non si può fermare, il territorio scivola da secoliLa frana che ha colpito Niscemi è stata al centro di un approfondito dibattito nella trasmissione Zapping su Radio Rai 1, condotta da Giancarlo Loquenzi. Al confronto hanno partecipato Peppe Caridi, d ... strettoweb.com

La frana a Niscemi Non si fermano i cedimenti del terreno a Niscemi, dove la...Non si fermano i cedimenti del terreno a Niscemi, dove la frana che da ieri tiene in apprensione il centro in provincia di Caltanissetta prosegue il suo percorso. Il fronte franoso è di 4 chilometri e ... itacanotizie.it

Per Salvini è urgente costruire il Ponte e non dirottare i fondi su Niscemi. Ma per prevenire eventi l'unica soluzione è un'altra facebook

Mentre a Niscemi la terra cede, il governo resta fermo x.com