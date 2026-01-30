A Niscemi, la terra si muove e preoccupa da giorni. Gli esperti parlano di un possibile cedimento legato alle sacche di metano presenti sotto il terreno. La geologa spiega che il movimento è in corso, ma ancora non si sa quando e dove si fermerà. La situazione resta sotto controllo, ma la preoccupazione cresce tra i residenti.

La frana che interessa Niscemi, Caltanissetta, potrebbe avere origini legate a cedimenti profondi del terreno, in connessione con la presenza di sacche naturali di metano. Lo spiega Leonardo Santoro, segretario generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia: «Se una bolla di gas collassa, il peso degli strati sovrastanti può determinare una perdita di equilibrio dell'intero sistema». In alcuni casi, aggiunge Santoro, l’acqua può sostituire il gas, ma non garantisce la stessa capacità di sostegno, favorendo lo scivolamento dei terreni sovrastanti e il cedimento del "piede" della frana. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Niscemi, l'ipotesi del cedimento «per colpa delle sacche di metano». La geologa: «Si muove, non sappiamo quando e dove si fermerà»

Approfondimenti su Niscemi Frana

Due piccoli paesi, Niscemi e Roscigno, si trovano di fronte a un pericolo invisibile ma potente: le frane lente.

Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni, si è suicidata nel bosco di Teolo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; Niscemi, Musumeci porta in Cdm l’ipotesi di un’indagine amministrativa; Niscemi, la frana non si ferma. È peggio del Vajont. Ipotesi trasferimento di una parte del paese in un altro Comune; Frana a Niscemi, nella notte boati e smottamenti. Musumeci: Dal '97 nulla è cambiato: indagheremo. Opposizioni all'attacco: Era governatore, sapeva tutto.

Niscemi, l'ipotesi del cedimento «per colpa delle sacche di metano». La geologa: «Si muove, non sappiamo quando e dove si fermerà»La frana che interessa Niscemi, Caltanissetta, potrebbe avere origini legate a cedimenti profondi del terreno, in connessione con la presenza di sacche naturali di metano. Lo spiega ... leggo.it

Niscemi, la frana non si ferma. «È peggio del Vajont». Ipotesi trasferimento di una parte del paese in un altro ComunePALERMO Il paragone è forte, di quelli che spazzano via i residuali dubbi, qualora ce ne fossero, sulla portata del disastro. Il movimento franoso di Niscemi ha superato quello ... ilmessaggero.it

Niscemi e l'ipotesi della new town nella Piana di Gela: forse, per una volta, i confini non dividono ma ricuciono - facebook.com facebook