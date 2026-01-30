Ngonge verso la Liga Spagnola | la formula dell' operazione

Cyril Ngonge sta per lasciare il Napoli e trasferirsi all’Espanyol. Secondo Sky Sport, l’operazione è quasi chiusa e il belga si sposterà a Barcellona. Nei prossimi giorni, si attendono solo le firme ufficiali.

Rush finale di mercato per il Napoli, sempre alla ricerca di un rinforzo in attacco dopo gli addii di Lang e Lucca e l'infortunio di David Neres. Si lavora anche ad alcune operazioni in uscita, oltre a vagliare anche occasioni dell'ultima ora in altri ruoli. Cyril Ngonge è vicino al trasferimento nella Liga spagnola. Affare fatto tra Napoli ed Espanyol - secondo quanto riferisce Sky Sport - per l'approdo per l'approdo a Barcellona dell'attaccante belga.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Ngonge Espanyol Calciomercato Torino: Ngonge va all’Espanyol, trattativa chiusa! La formula e le cifre dell’operazione Questa mattina il Torino ha ufficializzato la cessione di Ngonge all’Espanyol. Ngonge nel mirino dell’Espanyol, possibile futuro in Liga (Di Marzio) Ngonge è sotto osservazione dall’Espanyol, con possibilità di trasferimento in Liga. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ngonge Espanyol Argomenti discussi: Ngonge lascia la Serie A? L'Espanyol cerca l'accordo con Napoli e Torino; Ngonge, fatta per la cessione: andrà in Liga; Ngonge lascia il Torino, trovato l’accordo con un club della Liga: la formula – Sky; Sky – Ngonge in Spagna, vicina la chiusura della trattativa con l'Espanyol: la formula dell'operazione. Napoli, Ngonge verso l’Espanyol: via libera al prestito con diritto di riscattoIl Napoli ha dato il via libera alla partenza di Cyril Ngonge, pronto a iniziare una nuova avventura in Liga. L’esterno offensivo belga si trasferirà all’Espanyol con la formula del prestito con ... napolipiu.com Ngonge lascia la Serie A? L'Espanyol cerca l'accordo con Napoli e TorinoCyril Ngonge potrebbe lasciare il campionato italiano nei prossimi giorni di calciomercato. L'attaccante del Torino sembrava pronto a ritagliarsi un ruolo di maggiore rilievo all'interno della squadra ... fantacalcio.it Excl. C’è anche la Lazio tra i club che hanno preso informazioni sul centrocampista del Racing Santander Gustavo Puerta Forte interesse anche dalla Liga Spagnola per Puerta, che sta valutando la migliore soluzione per la sua traiettoria professionale. x.com Il Real Madrid guarda al futuro e ha messo nel mirino Natan, l’ex calciatore del Napoli che sta impressionando con la maglia del Betis Siviglia. Il difensore classe 2001 si è rapidamente affermato tra i migliori interpreti del ruolo nella Liga spagnola, conquistan - facebook.com facebook

