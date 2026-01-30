La riforma della giustizia diventa al centro del dibattito politico. Nordio ha aperto la strada, dicendo che il testo può essere modificato per adattarsi ai tempi, come previsto dai padri costituenti. La questione ora divide, tra chi chiede cambiamenti e chi difende la legge attuale. La discussione si fa più accesa, con la gente che aspetta di capire quali novità arriveranno.

Riforma della giustizia, i padri costituenti "hanno previsto la possibilità di adeguare il testo, elaborato con tanta sapienza, all'evoluzione dei tempi e delle idee. Non vi è quindi nessun reato di lesa maestà a cambiare ciò che a suo tempo è stato considerato suscettibile di cambiamento". Lo afferma il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario alla Corte di Cassazione. "Se il popolo respingerà" la riforma "resteremo fermi al nostro posto rispettandone la decisione. Se al contrario la confermerà, inizieremo il giorno successivo un dialogo con la magistratura, con il mondo accademico e l'avvocatura per le necessarie norme attuative", ha aggiunto Nordio che ha condannato chi accusa il governo di interferenze illecite sulla magistratura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Nessuna lesa maestà". Referendum giustizia, la strada di Nordio

Approfondimenti su Referendum Giustizia

Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva sul referendum sulla giustizia, lasciando aperta la strada alla consultazione popolare.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Lesa Web Radio. . CONSIGLIO COMUNALE DI LESA: SEDUTA DI MARTEDÌ 27 GENNAIO - facebook.com facebook