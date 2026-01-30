Nel weekend arriva la ’battaglia dei ciccioli’

Nel weekend si svolge la “battaglia dei ciccioli”, una sfida tra due paesi che richiama le tradizioni contadine. Le strade si riempiono di gente pronta a partecipare, tra paioli e fuochi di legna. È un appuntamento che mescola storia, allegria e un po’ di sana competizione tra Montecavolo e Gattatico.

È una sfida che profuma di paioli, legna e tradizione contadina quella che accende l’ultimo weekend di gennaio tra Montecavolo e Gattatico. Una ’ battaglia dei ciccioli ’ tutta emiliana, senza vinti né vincitori, ma combattuta con le armi rurali della convivialità e dell’orgoglio di comunità. A Montecavolo, domenica, ’ Montecavolo in festa ’ trasforma piazza Matteotti nel cuore della Cicciolomania: i migliori norcini della provincia all’opera con i paioli a legna, mercato straordinario dei prodotti tipici, hobbistica e artigianato, stand gastronomici attivi per tutta la giornata e immancabile gnocco fritto con salume. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

