NBA Freestyle | Cooper Flagg nella storia a 19 anni Embiid versione Mvp è una buona notizia per tutti

Cooper Flagg fa storia a 19 anni. Fin dai primi minuti del secondo quarto contro gli Hornets, il giovane ha dimostrato di avere personalità e talento. La sua presenza in campo ha catturato l’attenzione di tutti, segnando un passo importante nella sua carriera. Embiid, invece, come MVP, torna protagonista e conferma di essere uno dei giocatori più in forma del momento. La stagione NBA si fa sempre più interessante.

Cooper Flagg nella storia. La partenza stessa mano stesso piede fatta vedere nei primi minuti del secondo quarto della gara contro gli Hornets, riassume benissimo l'essenza di Cooper Flagg. Jaden Hardy guida il contropiede sulla corsia centrale, dopo aver preso un rimbalzo difensivo. Si ferma sul vertice alto della linea da tre, mentre Flagg riempie in modo rapido e silenzioso la corsia laterale. Hardy lo serve sulla corsa, il rookie dei Mavericks si trova davanti Tidjane Salaun di Charlotte. Non ferma la corsa dopo aver ricevuto il passaggio, mette palla a terra immediatamente, attacca l'angolo difensivo di Salaun che – in quella situazione – non avrebbe mai potuto essere perfetto.

