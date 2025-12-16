Cooper Flagg batte il record di LeBron | 42 punti a 18 anni Riuscirà a far dimenticare Donci??

A soli 18 anni, Cooper Flagg ha segnato 42 punti nella sconfitta dei Dallas Mavericks contro gli Utah Jazz, stabilendo un nuovo record per un giovane in NBA e superando persino le prestazioni di LeBron James. In qualità di primo assoluto nel Draft, il talento emergente si sta facendo notare per le sue straordinarie capacità offensive in una partita emozionante terminata dopo un supplementare.

© Ilnapolista.it - Cooper Flagg batte il record di LeBron: 42 punti a 18 anni. Riuscirà a far dimenticare Donci?? Mai un ragazzo così giovane aveva segnato tanto in una partita Nba. Cooper Flagg, fresco numero uno del Draft della lega statunitense, è arrivato la scorsa notte a 42 punti a 18 anni nella sconfitta dei Dallas Mavericks contro gli Utah Jazz dopo un supplementare, terminata 140-133. L’ala rookie ha così superato il precedente primato stabilito da LeBron James, che nel 2003 aveva fissato il miglior bottino giovanile della competizione con 37 punti nella sua stagione d’esordio con i Cleveland Cavaliers. Lo scrive El Paìs La cronaca del record. Pur senza poter festeggiare il traguardo con una vittoria, Flagg ha offerto una prestazione spettacolare. Ilnapolista.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cooper Flagg breaks LeBron's record Video Cooper Flagg breaks LeBron's record Video Cooper Flagg breaks LeBron's record NBA, Cooper Flagg 18enne da record: 42 punti contro Utah - I Dallas Mavericks hanno perso in overtime sul campo degli Utah Jazz, ma Cooper Flagg entra comunque nel libro dei record NBA. sport.sky.it

Flagg scrive la storia battendo un record di LeBron James - 133 contro gli Utah Jazz, il rookie prima scelta dell’ultimo draft si è potuto consolare con una prestazione ... rsi.ch

