Napoli e Fiorentina si preparano a sfidarsi sabato alle 18:00 allo stadio Maradona. Le due squadre cercano di trovare il giusto equilibrio tra difesa e attacco, in un match che si preannuncia combattuto e deciso da dettagli. Entrambe vogliono portare a casa i tre punti, ma dovranno fare attenzione a non mollare troppo nelle retrovie.

Napoli e Fiorentina si affrontano sabato pomeriggio alle 18:00 allo stadio Maradona, nel match della 23ª giornata di Serie A, con entrambe le squadre chiamate a dimostrare equilibrio tra struttura difensiva e capacità di generare pericolosità in attacco. I partenopei, campioni d’Italia in carica e reduce da un’eliminazione in Champions League, affrontano i viola con un assetto tattico che punta a bilanciare controllo del centrocampo e velocità sulle corsie laterali. Antonio Conte, alla ricerca di continuità dopo il ko contro il Chelsea, conferma il 3-4-2-1 con Alex Meret in porta, Di Lorenzo e Buongiorno a destra e sinistra del trio difensivo che comprende anche Juan Jesus. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli e Fiorentina si affrontano con schemi tattici in bilico tra difesa e attacco ravvicinato

A Roma, il clima si fa più incerto dopo la recente sconfitta contro l'Atalanta.

