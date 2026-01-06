Roma attacco in bilico | Dovbyk finisce nel mirino del Napoli
A Roma, il clima si fa più incerto dopo la recente sconfitta contro l’Atalanta. La squadra fatica a mantenere una stabilità offensiva, alimentando discussioni sul mercato. Tra queste, l’interesse del Napoli per Dovbyk ha suscitato attenzione, inserendosi in un contesto di tensione e riflessione. La situazione richiede attenzione per comprendere le prossime mosse della società e il futuro della rosa giallorossa.
Clima teso a Trigoria. La Roma fatica a trovare continuità offensiva e la sconfitta con l’Atalanta ha riacceso il tema mercato. Gian Piero Gasperini si aspetta risposte rapide già a gennaio, con possibili movimenti nel reparto avanzato. In questo contesto prende quota il nome di Artem Dovbyk. Secondo Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il Napoli potrebbe attivarsi sull’ucraino in caso di uscita in prestito di Lorenzo Lucca verso il Benfica. La formula sarebbe temporanea, con l’operazione gradita sia a Antonio Conte sia al ds Giovanni Manna. Il dossier è in evoluzione: le prossime mosse dipenderanno dagli incastri in uscita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
