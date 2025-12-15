Avellino lavori lungo Viale Italia | traffico in città

A partire da oggi, lunedì 15 dicembre, Avellino registra rallentamenti e riduzioni della viabilità urbana lungo Viale Italia. L'intervento, finalizzato al potenziamento delle linee elettriche fino a Torrette di Mercogliano, ha portato all'apertura di nuovi cantieri, influenzando la circolazione cittadina e richiedendo agli automobilisti attenzione e pazienza.

Da oggi, lunedì 15 dicembre, ad Avellino gli automobilisti dovranno fare i conti con un rallentamento della circolazione e una riduzione della viabilità urbana a seguito dell'apertura di nuovi cantieri per il potenziamento delle linee elettriche da Viale Italia a Torrette di Mercogliano. Avellinotoday.it Piantati i primi nuovi platani di viale Italia. Così Avellino ritrova il suo verde Avellino, viale Italia a rischio tilt: da oggi scattano i lavori - Non bastava il traffico sostenuto tipico delle giornate prenatalizie, da oggi e fino al 22 dicembre spostarsi in auto, ma non solo, in città sarà ancora più problematico ... ilmattino.it

Avellino – Confesercenti chiede di rinviare i lavori - “I lavori di rifacimento del manto stradale in Corso Europa e in via Dorso, predisposti dal Comune di Avellino, sono sicuramente un intervento positivo, ma chiediamo al commissario prefettizio dell’en ... msn.com

I lavori riguardano il potenziamento della linea elettrica e il rifacimento delle strade in città #Avellino - facebook.com facebook