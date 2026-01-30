Napoli-Chelsea 2-3 | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Questa sera il Napoli ha perso 2-3 contro il Chelsea nell’ottava giornata della Champions League. La partita è stata combattuta dall’inizio alla fine, con i partenopei che hanno tentato il tutto per tutto nel finale, ma non sono riusciti a evitare la sconfitta. I londinesi si sono dimostrati più incisivi e concreti, capitalizzando le occasioni create durante tutta la gara. I tifosi napoletani sono delusi, ma già pensano alla prossima sfida in campionato.

Rivisitiamo tecnicamente Napoli-Chelsea, 2-3, Uefa Champions League, Ottava Giornata della Fase Campionato. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall'interno dell'Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 4-4; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 3-2; Secondo Tempo, 1-2. Percentuali Realizzative Totali:. 50,00% – 75,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 66,00% – 50,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 00,00% – 100,00%. Primo Tempo (2-1). 18?, E. Fernandez (Rigore, Gol, 0-1). 27? Di Lorenzo. 32?, Vergara (Gol, 1-1). 42?, Hojlund, (Gol, 2-1). 44? Joao Pedro.

