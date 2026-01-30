Napoli allarme McTominay? La notizia non lascia tranquillo Conte

Il Napoli si trova a affrontare un momento difficile, tra infortuni e una sconfitta che pesa ancora sul morale. La squadra di Spalletti deve fare i conti con numerosi infortuni e ora c’è anche l’allarme McTominay, che preoccupa anche Conte. La squadra cerca di trovare equilibrio, sperando di recuperare gli assenti e rilanciarsi in campionato.

Il Napoli resta incerottato per i tanti infortuni e dovrà ricucire anche la delusione per l'eliminazione dalla Champions League. Piove sul bagnato però in casa azzurra: secondo quanto riportato dall'edizione odierna di " Repubblica " sarebbero da verificare anche le condizioni di Scott McTominay, apparso non al meglio al termine della gara contro il Chelsea. McTominay non al meglio dopo il Chelsea: le ultime. Secondo il quotidiano, lo scozzese non sarebbe al meglio delle condizioni, ma non potrà fermarsi a causa dell'assenza di alternative a disposizione di Antonio Conte: "Da verificare le condizioni di Scott McTominay, reduce per colpa dell'emergenza dalla diciottesima partita di fila da titolare e stremato dopo la sfortunata battaglia contro il Chelsea.

In un’intervista post-partita, Scott ha richiamato l’attenzione ricordando gli assenti del Napoli e ha affermato: “Togliete Calhanoglu, Lautaro, Thuram e Barella all’Inter e poi vediamo”.

