' My Italy' di Bruno Colella all' Arsenale | la passione per l’arte arriva sul grande schermo

All’Arsenale di Pisa va in scena “My Italy” di Bruno Colella, un film che mette in mostra la passione per l’arte. L’evento rientra nella rassegna Regista in sala, realizzata in collaborazione con il Teatro Nuovo. La proiezione ha attirato un buon pubblico, curioso di scoprire la visione del regista sulla cultura italiana. La serata si è svolta senza intoppi, e il regista ha presentato il suo lavoro con entusiasmo.

Nuovo appuntamento della rassegna Regista in sala all'Arsenale di Pisa, con un evento promosso in collaborazione con il Teatro Nuovo. Mercoledì 4 febbraio (ore 20:30) il Cineclub attende in sala il suo pubblico per la proiezione di My Italy di Bruno Colella. Il film sarà presentato dal regista e dell'attore Marco Tornese. Un produttore italiano gira l'Europa insieme al suo segretario in cerca di fondi per finanziare il suo nuovo film, "un progetto così particolare che pochi lo capiscono, soprattutto le banche" e che vede protagonisti quattro artisti contemporanei stranieri di stanza a Roma: lo scultore polacco Krzysztof Bednarski, il video-artista danese Thorsten Kirchoff, il pittore americano Mark Kostabi e il performance artist malese H.

