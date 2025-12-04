Lee Miller sul grande schermo all’Arsenale per ' Dentro la notizia' la rassegna dedicata a cinema e giornalismo

Terzo appuntamento all’Arsenale con Dentro la notizia, la rassegna cinematografica che racconta la figura del giornalista, del reporter e dell'editore attraverso grandi storie. In programma per giovedì 4 dicembre (ore 20,30) la proiezione di Lee Miller. La serata sarà presentata da Chiara. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Lee Miller sul grande schermo all’Arsenale per 'Dentro la notizia', la rassegna dedicata a cinema e giornalismo

Altri contenuti sullo stesso argomento

PISA, LEE MILLER SUL GRANDE SCHERMO DEL CINECLUB ARSENALE PER , LA RASSEGNA DEDICATA A CINEMA E GIORNALISMO Terzo appuntamento all’Arsenale con Dentro la notizia, la rassegna cinematografica che racconta la figura del giornali - facebook.com Vai su Facebook

A Camera Lee Miller, la grande fotografa del Novecento - Centro per la fotografia di Torino celebra la vita e l'opera di una figura straordinaria della cultura mondiale del Novecento, la grande fotografa newyorkese Lee Miller: ... Scrive ansa.it

Torino, mostra dedicata Lee Miller: la grande fotografa del Novecento - Camera – Centro per la fotografia di Torino celebra la vita e l’opera di una figura straordinaria della cultura mondiale del Novecento, la grande fotografa newyorkese Lee Miller: 160 fotografie ... Riporta iodonna.it

Kate Winslet è l’unico motivo per vedere “Lee Miller”, biopic sulla grande fotografa americana - Indipendente, determinata e libera, Lee Miller (Winslet) è un’ex modella e grande appassionata di fotografia. Riporta iodonna.it

Bellezza, macerie e surrealismo: la grande mostra di Lee Miller da CAMERA a Torino - Lo sguardo ipnotico di Lee Miller (Poughkeepsie, 1907 – East Sussex, 1977) è diventato celebre grazie l’opera dada- Si legge su exibart.com

“Lee Miller”, il manifesto femminista di Kate Winslet. La recensione di Alberto Crespi - Nata nel 1907, da ragazza era stata una modella famosa, poi si era imposta come fotografa in un mondo di ... Lo riporta repubblica.it

Lee Miller: una clip in anteprima esclusiva del film con Kate Winslet - Arriva al cinema il 13 marzo con Vertice 360, il film biografico sulla grande fotografa americana che ha raccontato gli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Si legge su comingsoon.it