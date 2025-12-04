Lee Miller sul grande schermo all’Arsenale per ' Dentro la notizia' la rassegna dedicata a cinema e giornalismo

Pisatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terzo appuntamento allArsenale con Dentro la notizia, la rassegna cinematografica che racconta la figura del giornalista, del reporter e dell'editore attraverso grandi storie. In programma per giovedì 4 dicembre (ore 20,30) la proiezione di Lee Miller. La serata sarà presentata da Chiara. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

lee miller sul grande schermo all8217arsenale per dentro la notizia la rassegna dedicata a cinema e giornalismo

© Pisatoday.it - Lee Miller sul grande schermo all’Arsenale per 'Dentro la notizia', la rassegna dedicata a cinema e giornalismo

